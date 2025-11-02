Unternehmensverzeichnis
Pandora
Pandora Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in Denmark bei Pandora reicht von DKK 875K bis DKK 1.22M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Pandoras Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

DKK 947K - DKK 1.1M
Denmark
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
DKK 875KDKK 947KDKK 1.1MDKK 1.22M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Pandora unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei Pandora in Denmark liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von DKK 1,224,344. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Pandora für die Position Lösungsarchitekt in Denmark beträgt DKK 874,531.

Weitere Ressourcen