Pandora
Pandora Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Pandora reicht von $163K pro year für Software Engineer III bis $270K pro year für Staff Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $195K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Pandoras Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
(Einstiegslevel)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$163K
$130K
$20K
$12.8K
Senior Software Engineer
$206K
$161K
$29K
$16K
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Pandora unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Pandora in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $306,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Pandora für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $190,000.

Weitere Ressourcen