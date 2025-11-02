Unternehmensverzeichnis
Pandora
Pandora
Pandora Vertrieb Gehälter

Die durchschnittliche Vertrieb-Gesamtvergütung in Canada bei Pandora reicht von CA$57.6K bis CA$81.8K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Pandoras Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Pandora unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Vertrieb bei Pandora in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$81,829. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Pandora für die Position Vertrieb in Canada beträgt CA$57,636.

