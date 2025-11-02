Die durchschnittliche Projektmanager-Gesamtvergütung in United States bei Panda Restaurant Group reicht von $73K bis $106K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Panda Restaurant Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/2/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!