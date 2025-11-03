Die Maschinenbauingenieur-Vergütung in United States bei Panasonic beträgt $88.6K pro year für L2. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $89.3K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Panasonics Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$88.6K
$85K
$0
$3.6K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
