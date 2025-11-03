Unternehmensverzeichnis
Panasonic
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Informationstechnologe (IT)

  • Alle Informationstechnologe (IT)-Gehälter

Panasonic Informationstechnologe (IT) Gehälter

Die Informationstechnologe (IT)-Vergütung bei Panasonic beträgt $170K pro year für L4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket beläuft sich auf $180K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Panasonics Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$170K
$163K
$0
$7.5K
Anzeigen 2 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Panasonic?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Informationstechnologe (IT) Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Informationstechnologe (IT) bei Panasonic liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $286,850. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Panasonic für die Position Informationstechnologe (IT) beträgt $165,000.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Panasonic gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Acuity Brands
  • Siemens
  • Honeywell
  • Mentor Graphics
  • GE
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen