Die Lösungsarchitekt-Vergütung in United States bei Palo Alto Networks reicht von $170K pro year für Solution Architect bis $364K pro year für Principal Solution Architect. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $357K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Palo Alto Networkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Solution Architect
$150K
$141K
$6.3K
$2.1K
Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$364K
$233K
$90K
$41K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Palo Alto Networks unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Palo Alto Networks unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)
Enthaltene TitelNeuen Titel einreichen