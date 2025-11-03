Unternehmensverzeichnis
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Programmmanager Gehälter

Das mittlere Programmmanager-Vergütungspaket in United States bei Palo Alto Networks beläuft sich auf $271K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Palo Alto Networkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Median-Paket
company icon
Palo Alto Networks
Program Manager
Seattle, WA
Gesamt pro Jahr
$271K
Stufe
Senior Program Manager
Grundgehalt
$200K
Stock (/yr)
$31.3K
Bonus
$40K
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
10 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Palo Alto Networks unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Programmmanager bei Palo Alto Networks in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $330,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Palo Alto Networks für die Position Programmmanager in United States beträgt $242,250.

Weitere Ressourcen