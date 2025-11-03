Die Produktmanager-Vergütung in United States bei Palo Alto Networks reicht von $243K pro year für Product Manager bis $506K pro year für Distinguished Product Manager. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $348K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Palo Alto Networkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Product Manager
$243K
$181K
$48K
$13.4K
Staff Product Manager
$328K
$213K
$90K
$25K
Senior Staff Product Manager
$299K
$200K
$71.1K
$27.9K
Principal Product Manager
$386K
$235K
$103K
$47.7K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Palo Alto Networks unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
