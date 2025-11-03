Palo Alto Networks Marketing Gehälter

Das mittlere Marketing-Vergütungspaket in United States bei Palo Alto Networks beläuft sich auf $202K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Palo Alto Networkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Median-Paket Palo Alto Networks Associate Product Marketing Manager Santa Clara, CA Gesamt pro Jahr $202K Stufe L3 Grundgehalt $155K Stock (/yr) $28.8K Bonus $18.6K Jahre im Unternehmen 0 Jahre Jahre Erfahrung 4 Jahre

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Palo Alto Networks unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

