Palo Alto Networks Geschäftsentwicklung Gehälter

Die durchschnittliche Geschäftsentwicklung-Gesamtvergütung in United States bei Palo Alto Networks reicht von $59.2K bis $85.9K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Palo Alto Networkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $67.1K - $78K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $59.2K $67.1K $78K $85.9K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Palo Alto Networks unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Palo Alto Networks ?

