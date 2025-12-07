Unternehmensverzeichnis
Paige.AI
Paige.AI Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in United States bei Paige.AI reicht von $162K bis $230K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Paige.AIs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$184K - $218K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$162K$184K$218K$230K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Paige.AI?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Paige.AI in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $230,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Paige.AI für die Position Datenwissenschaftler in United States beträgt $162,000.

Weitere Ressourcen

