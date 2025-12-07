Unternehmensverzeichnis
Pagaya
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Pagaya Personalvermittler Gehälter

Die durchschnittliche Personalvermittler-Gesamtvergütung in Israel bei Pagaya reicht von ₪222K bis ₪311K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Pagayas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$71.5K - $86.6K
Israel
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$66K$71.5K$86.6K$92.2K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Pagaya?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalvermittler bei Pagaya in Israel liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₪310,527. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Pagaya für die Position Personalvermittler in Israel beträgt ₪222,187.

Weitere Ressourcen

