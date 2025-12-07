Unternehmensverzeichnis
Paddle
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Personalvermittler

  • Alle Personalvermittler-Gehälter

Paddle Personalvermittler Gehälter

Die durchschnittliche Personalvermittler-Gesamtvergütung in United Kingdom bei Paddle reicht von £55.1K bis £78.3K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Paddles Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$84.2K - $99.7K
United Kingdom
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$74.1K$84.2K$99.7K$105K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Personalvermittler Einträges bei Paddle um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt


Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Paddle?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Personalvermittler Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalvermittler bei Paddle in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £78,268. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Paddle für die Position Personalvermittler in United Kingdom beträgt £55,128.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Paddle gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • FundApps
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/paddle/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.