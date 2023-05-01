Unternehmensverzeichnis
Our Next Energy
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Our Next Energy Gehälter

Our Next Energys Gehaltsbereich reicht von $176,400 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Maschinenbauingenieur am unteren Ende bis $296,510 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Our Next Energy. Zuletzt aktualisiert: 9/10/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Hardware-Ingenieur
$297K
Maschinenbauingenieur
$176K
Produktdesigner
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Our Next Energy ist Hardware-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $296,510. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Our Next Energy beträgt $244,800.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Our Next Energy gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Roblox
  • Facebook
  • Pinterest
  • SoFi
  • Databricks
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen