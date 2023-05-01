Our Next Energy Gehälter

Our Next Energys Gehaltsbereich reicht von $176,400 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Maschinenbauingenieur am unteren Ende bis $296,510 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Our Next Energy . Zuletzt aktualisiert: 9/10/2025