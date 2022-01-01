OTTO Gehälter

OTTOs Gehaltsbereich reicht von $52,290 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $89,919 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von OTTO . Zuletzt aktualisiert: 9/10/2025