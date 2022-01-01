Unternehmensverzeichnis
OTTO
    Otto GmbH & Co KG is a German mail order company and currently one of the world's biggest e-commerce companies. It is based in Hamburg, and operates in more than twenty countries.

    otto.de
    1949
    2,750
    $500M-$1B
