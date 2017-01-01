Unternehmensverzeichnis
Orient Fashion Expor
    • Über uns

    Orient Fashion Export is a leading manufacturer of high-quality garments, known for its expertise in staying ahead of fashion trends and providing exceptional service to clients.

    http://www.orientfashions.com
    Website
    1973
    Gründungsjahr
    360
    Anzahl Mitarbeiter
    $50M-$100M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

