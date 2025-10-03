Unternehmensverzeichnis
Optum
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Datenwissenschaftler
  • GL27

Datenwissenschaftler Level

GL27

Levels bei Optum

Levels vergleichen
  1. GL26Associate Data Scientist
  2. GL27Data Scientist
  3. GL28Senior Data Scientist
    4. Zeige 2 weitere Levels
Durchschnitt Jährlich Gesamtvergütung
₹36,539
Grundgehalt
₹2,948,368
Aktienanteil ()
₹23,411
Bonus
₹208,173

₹13.92M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Optum gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • HCA Healthcare
  • Babylon Health
  • Quest Diagnostics
  • Amwell
  • Fresenius Medical Care
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen