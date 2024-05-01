Unternehmensverzeichnis
Onevest
Onevest Gehälter

Onevests Gehaltsbereich reicht von $106,368 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $117,280 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Onevest. Zuletzt aktualisiert: 11/28/2025

Produktmanager
$106K
Software-Engineering-Manager
$117K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Onevest ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $117,280. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Onevest beträgt $111,824.

