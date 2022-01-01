Unternehmensverzeichnis
OneTrust
OneTrust Gehälter

OneTrusts Gehaltsbereich reicht von $11,914 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $323,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von OneTrust. Zuletzt aktualisiert: 11/28/2025

Software-Ingenieur
Median $190K
Software-Engineering-Manager
Median $323K
Produktdesigner
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Buchhalter
$69.7K
Unternehmensentwicklung
$232K
Kundenservice
$117K
Customer Success
$62.5K
Informationstechnologe (IT)
$72.9K
Unternehmensberater
$63.2K
Marketing
$224K
Marketing-Operations
$90.5K
Projektmanager
Median $135K
Personalvermittler
$11.9K
Vertrieb
$159K
Vertriebsingenieur
$121K
Technischer Kundenberater
$97.5K
Technischer Programmmanager
$112K
Risikokapitalgeber
$62.3K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei OneTrust unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei OneTrust ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $323,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei OneTrust beträgt $106,218.

Weitere Ressourcen

