OneMain Financial
OneMain Financial Gehälter

OneMain Financials Gehaltsbereich reicht von $80,400 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business-Analyst am unteren Ende bis $211,050 für einen Finanzanalyst am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von OneMain Financial. Zuletzt aktualisiert: 9/10/2025

$160K

Produktmanager
Median $127K
Datenwissenschaftler
Median $150K
Software-Ingenieur
Median $86.8K

Business-Analyst
$80.4K
Unternehmensentwicklung
$101K
Datenanalyst
$85.4K
Finanzanalyst
$211K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei OneMain Financial ist Finanzanalyst at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $211,050. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei OneMain Financial beträgt $100,500.

