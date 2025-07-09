Unternehmensverzeichnis
Omnicom Media Group
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Omnicom Media Group Gehälter

Omnicom Media Group's Gehaltsbereich reicht von $44,100 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing in United States am unteren Ende bis $115,280 für einen Lösungsarchitekt in United Kingdom am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Omnicom Media Group. Zuletzt aktualisiert: 8/16/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Texter
$63.2K
Data Scientist
$64.4K
Marketing
$44.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Vertrieb
$48.5K
Lösungsarchitekt
$115K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Omnicom Media Group gemeldet wurde, ist Lösungsarchitekt at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $115,280. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Omnicom Media Group gemeldet wurde, beträgt $63,230.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Omnicom Media Group gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Airbnb
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Square
  • Facebook
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen