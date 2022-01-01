Unternehmensverzeichnis
Omio
Omio Gehälter

Omio's Gehaltsbereich reicht von $62,896 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $135,567 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Omio. Zuletzt aktualisiert: 8/11/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $62.9K
Datenanalyst
$71.4K
Data Science Manager
$107K

Produktmanager
$136K
Recruiter
$68K
Software Engineering Manager
$102K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Omio gemeldet wurde, ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $135,567. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Omio gemeldet wurde, beträgt $86,813.

