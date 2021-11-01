Unternehmensverzeichnis
OMERS Private Equity
OMERS Private Equity Gehälter

OMERS Private Equity's Gehaltsbereich reicht von $60,300 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Finanzanalyst am unteren Ende bis $143,503 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von OMERS Private Equity. Zuletzt aktualisiert: 8/11/2025

$160K

Verwaltungsassistent
$62.2K
Data Scientist
$112K
Finanzanalyst
$60.3K

Marketing
$96.5K
Software-Ingenieur
$75.2K
Software Engineering Manager
$144K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei OMERS Private Equity gemeldet wurde, ist Software Engineering Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $143,503. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei OMERS Private Equity gemeldet wurde, beträgt $85,853.

