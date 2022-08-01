Omega Healthcare Gehälter

Omega Healthcare's Gehaltsbereich reicht von $2,229 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $16,535 für einen Grafikdesigner am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Omega Healthcare. Zuletzt aktualisiert: 8/11/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.