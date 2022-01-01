Unternehmensverzeichnis
Okta Gehälter

Oktas Gehaltsbereich reicht von $66,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $868,333 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Okta. Zuletzt aktualisiert: 9/17/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Site Reliability Engineer

Software-Engineering-Manager
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Produktmanager
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Produktmarketing-Manager

Vertriebsingenieur
Median $200K
Vertrieb
Median $195K
Lösungsarchitekt
Median $213K

Cloud-Sicherheitsarchitekt

Technischer Programmmanager
Median $220K
Produktdesigner
Median $143K

UX-Designer

Informationstechnologe (IT)
Median $185K
Geschäftsabläufe
Median $240K
Business-Analyst
Median $257K
Kundenservice
Median $150K
Programmmanager
Median $249K
Personalvermittler
Median $166K
Verwaltungsassistent
Median $66K
Buchhalter
$310K

Technischer Buchhalter

Manager für Geschäftsabläufe
$210K
Geschäftsentwicklung
$76.5K
Stabschef
$169K
Customer Success
$149K
Datenanalyst
$213K
Datenwissenschaftler
$206K
Finanzanalyst
$221K
Personalwesen
$184K
Recht
$214K
Cybersicherheitsanalyst
$145K
Technischer Kundenbetreuer
$141K
Technischer Redakteur
Median $144K
UX-Forscher
$118K
Vesting-Zeitplan

33.4%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Okta unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.4% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.40% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)

No cliff

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Okta unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

No cliff

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Okta ist Software-Engineering-Manager at the Sr. Director level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $868,333. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Okta beträgt $213,060.

