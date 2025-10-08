Unternehmensverzeichnis
Nuro
Nuro Site Reliability Engineer Gehälter

Das mittlere Site Reliability Engineer-Vergütungspaket in United States bei Nuro beläuft sich auf $264K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Nuros Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/8/2025

Median-Paket
company icon
Nuro
Site Reliability Engineer
San Francisco, CA
Gesamt pro Jahr
$264K
Stufe
L4
Grundgehalt
$150K
Stock (/yr)
$93.8K
Bonus
$20.5K
Jahre im Unternehmen
0 Jahre
Jahre Erfahrung
2 Jahre
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Nuro unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Site Reliability Engineer bei Nuro in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $332,070. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Nuro für die Position Site Reliability Engineer in United States beträgt $302,084.

