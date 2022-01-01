Unternehmensverzeichnis
Novartis
Novartis Gehälter

Novartiss Gehaltsbereich reicht von $2,460 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $540,000 für einen Geschäftsentwicklung am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Novartis. Zuletzt aktualisiert: 10/23/2025

Datenwissenschaftler
Median $150K
Datenanalyst
Median $10.1K
Software-Ingenieur
Median $125K

Data-Science-Manager
Median $31.5K
Geschäftsentwicklung
Median $540K
Lösungsarchitekt
Median $79.4K
Maschinenbauingenieur
Median $100K
Buchhalter
$2.5K
Verwaltungsassistent
$14.7K
Biomedizintechniker
$229K
Geschäftsabläufe
$24.4K
Manager für Geschäftsabläufe
$269K
Business-Analyst
$75.3K
Kundenservice
$79.6K
Finanzanalyst
$122K
Personalwesen
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Unternehmensberater
$281K
Marketing-Operations
$26.8K
Produktdesign-Manager
$64.3K
Produktmanager
$94.7K
Programmmanager
$125K
Projektmanager
$24.9K
Vertrieb
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Software-Engineering-Manager
$163K
Die bestbezahlte Position bei Novartis ist Geschäftsentwicklung mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $540,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Novartis beträgt $97,354.

