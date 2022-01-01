Unternehmensverzeichnis
Nova Credit
Nova Credit Gehälter

Nova Credits Gehaltsbereich reicht von $110,550 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $174,125 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Nova Credit. Zuletzt aktualisiert: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
+$35K
Verily logo
+$22K
Software-Ingenieur
Median $135K
Datenwissenschaftler
$113K
Recht
$143K

Marketing
$156K
Produktmanager
$174K
Personalvermittler
$111K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Nova Credit ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $174,125. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Nova Credit beträgt $138,784.

