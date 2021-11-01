Unternehmensverzeichnis
NOV
NOV Gehälter

NOVs Gehaltsbereich reicht von $50,250 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice-Operations am unteren Ende bis $208,035 für einen Data-Science-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von NOV. Zuletzt aktualisiert: 10/23/2025

Datenwissenschaftler
Median $82.5K
Software-Ingenieur
Median $94.5K
Lösungsarchitekt
Median $149K

Geschäftsentwicklung
$191K
Kundenservice-Operations
$50.3K
Data-Science-Manager
$208K
Produktdesigner
$109K
Produktmanager
$136K
Projektmanager
$96.9K
Vertriebsingenieur
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei NOV ist Data-Science-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $208,035. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei NOV beträgt $109,450.

