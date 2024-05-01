Unternehmensverzeichnis
Nous
Nous Gehälter

Nouss Gehaltsbereich reicht von $14,634 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Geschäftsentwicklung am unteren Ende bis $96,515 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende.

Geschäftsentwicklung
$14.6K
Unternehmensberater
$63.6K
Marketing
$60.4K

Software-Ingenieur
$96.5K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Nous ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $96,515. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Nous beträgt $62,009.

