Nous Gehälter

Nouss Gehaltsbereich reicht von $14,634 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Geschäftsentwicklung am unteren Ende bis $96,515 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Nous . Zuletzt aktualisiert: 10/23/2025