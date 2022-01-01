Unternehmensverzeichnis
Notion
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Notion Gehälter

Notions Gehaltsbereich reicht von $69,964 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $531,500 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Notion. Zuletzt aktualisiert: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
L1 $231K
L3 $382K
L4 $532K

Full-Stack-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
Median $186K
Produktdesigner
Median $440K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Produktmanager
Median $395K
Vertrieb
Median $230K
Buchhalter
$90.5K
Manager für Geschäftsabläufe
$226K
Business-Analyst
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Personalwesen
$70K
Marketing
$175K
Programmmanager
$187K
Personalvermittler
$209K
Software-Engineering-Manager
$128K
Gesamtvergütung
$186K
UX-Forscher
$170K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Notion unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

10 years post-termination exercise window.

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Notion ist Software-Ingenieur at the L4 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $531,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Notion beträgt $202,475.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Notion gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Machine Zone
  • Chime
  • MOSAIC Technologies Group
  • Cruise
  • Stripe
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen