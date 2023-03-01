Unternehmensverzeichnis
Notable Health
Notable Health Gehälter

Notable Healths Gehaltsbereich reicht von $109,450 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $280,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Notable Health. Zuletzt aktualisiert: 10/23/2025

Software-Ingenieur
Median $150K
Software-Engineering-Manager
Median $280K
Datenanalyst
$109K

Marketing
$171K
Produktmanager
$151K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Notable Health ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $280,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Notable Health beträgt $150,750.

