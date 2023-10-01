NOS Gehälter

NOSs Gehaltsbereich reicht von $23,736 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $58,309 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von NOS . Zuletzt aktualisiert: 10/23/2025