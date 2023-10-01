Unternehmensverzeichnis
NOS
NOS Gehälter

NOSs Gehaltsbereich reicht von $23,736 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $58,309 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von NOS. Zuletzt aktualisiert: 10/23/2025

Datenanalyst
$23.7K
Produktmanager
$49.3K
Projektmanager
$28.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Vertriebsingenieur
$30.5K
Software-Ingenieur
$58.3K
Lösungsarchitekt
$55.8K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei NOS ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $58,309. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei NOS beträgt $39,899.

