NortonLifeLock Gehälter

NortonLifeLocks Gehaltsbereich reicht von $21,883 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $273,360 für einen Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von NortonLifeLock. Zuletzt aktualisiert: 10/23/2025

Software-Ingenieur
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $200K
Business-Analyst
$157K

Geschäftsentwicklung
$159K
Kundenservice
$194K
Data-Science-Manager
$233K
Datenwissenschaftler
$71.8K
Finanzanalyst
$141K
Marketing
$189K
Marketing-Operations
$85.4K
Produktdesigner
Median $109K
Programmmanager
$273K
Projektmanager
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Software-Engineering-Manager
$152K
Lösungsarchitekt
$239K
Technischer Programmmanager
$209K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

30%

JAHR 1

30%

JAHR 2

40%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei NortonLifeLock unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 30% werden unverfallbar im 1st-JAHR (30.00% jährlich)

  • 30% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (30.00% jährlich)

  • 40% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (40.00% jährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei NortonLifeLock ist Programmmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $273,360. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei NortonLifeLock beträgt $154,087.

