NortonLifeLock Gehälter

NortonLifeLocks Gehaltsbereich reicht von $21,883 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $273,360 für einen Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von NortonLifeLock . Zuletzt aktualisiert: 10/23/2025