NielsenIQ
NielsenIQ Gehälter

NielsenIQs Gehaltsbereich reicht von $15,060 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $393,838 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von NielsenIQ. Zuletzt aktualisiert: 11/24/2025

Software-Ingenieur
Median $15.1K

Full-Stack Software-Entwickler

Datenwissenschaftler
Median $132K
Produktmanager
Median $120K

Lösungsarchitekt
Median $24.3K
Geschäftsentwicklung
$95.8K
Kundenservice
$24.4K
Customer Success
$72.8K
Datenanalyst
$21.8K
Data-Science-Manager
$154K
Informationstechnologe (IT)
$101K
Unternehmensberater
$97.5K
Marketing
$75.3K
Produktdesigner
$147K
Programmmanager
$56.6K
Projektmanager
$101K
Vertrieb
$394K
Cybersicherheitsanalyst
$52K
Software-Engineering-Manager
$152K
Technischer Programmmanager
$56.9K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei NielsenIQ ist Vertrieb at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $393,838. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei NielsenIQ beträgt $95,787.

