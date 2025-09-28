Unternehmensverzeichnis
Nielsen
Das mittlere Vertrieb-Vergütungspaket in United States bei Nielsen beläuft sich auf $140K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Nielsens Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025

Median-Paket
company icon
Nielsen
Account Manager
New York, NY
Gesamt pro Jahr
$140K
Stufe
L3
Grundgehalt
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
6 Jahre
Jahre Erfahrung
6 Jahre
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Vertrieb bei Nielsen in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $150,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Nielsen für die Position Vertrieb in United States beträgt $100,000.

