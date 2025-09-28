Die Business-Analyst-Vergütung in United States bei Nielsen beträgt $93.5K pro year für Business Analyst. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $65.5K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Nielsens Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Business Analyst
$93.5K
$93.5K
$0
$0
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
