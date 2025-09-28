Die Produktmanager-Vergütung in Israel bei NICE beträgt ₪119K pro year für Product Manager. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Israel beläuft sich auf ₪112K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für NICEs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/28/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪119K
₪112K
₪0
₪7.1K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***