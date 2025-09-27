Die Software-Ingenieur-Vergütung in India bei nference reicht von ₹2.18M pro year für Software Engineer bis ₹5.55M pro year für Staff Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹2.94M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für nferences Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/27/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
