Unternehmensverzeichnis
nference
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Datenwissenschaftler

  • Alle Datenwissenschaftler-Gehälter

nference Datenwissenschaftler Gehälter

Das mittlere Datenwissenschaftler-Vergütungspaket in India bei nference beläuft sich auf ₹4.06M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für nferences Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/27/2025

Median-Paket
company icon
nference
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹4.06M
Stufe
Senior
Grundgehalt
₹4.06M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jahre im Unternehmen
0 Jahre
Jahre Erfahrung
7 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei nference?

₹13.95M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Beitragen

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Datenwissenschaftler Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei nference in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹5,427,304. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei nference für die Position Datenwissenschaftler in India beträgt ₹4,064,259.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für nference gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • EdCast
  • Socialbakers
  • Blue Canyon Technologies
  • Arcesium
  • Zoho
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen