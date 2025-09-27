Unternehmensverzeichnis
Next Insurance
Next Insurance Software-Engineering-Manager Gehälter

Das mittlere Software-Engineering-Manager-Vergütungspaket in Israel bei Next Insurance beläuft sich auf ₪592K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Next Insurances Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/27/2025

Median-Paket
company icon
Next Insurance
Software Engineering Manager
Kfar saba, HM, Israel
Gesamt pro Jahr
₪592K
Stufe
M2
Grundgehalt
₪592K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Jahre im Unternehmen
6 Jahre
Jahre Erfahrung
14 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Next Insurance?

₪562K

Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Next Insurance unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Next Insurance in Israel liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₪785,791. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Next Insurance für die Position Software-Engineering-Manager in Israel beträgt ₪591,835.

Weitere Ressourcen