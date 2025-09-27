Unternehmensverzeichnis
Next Insurance
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Next Insurance Personalwesen Gehälter

Die durchschnittliche Personalwesen-Gesamtvergütung in Israel bei Next Insurance reicht von ₪290K bis ₪423K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Next Insurances Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₪333K - ₪380K
Israel
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₪290K₪333K₪380K₪423K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

₪562K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Next Insurance unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalwesen bei Next Insurance in Israel liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₪422,799. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Next Insurance für die Position Personalwesen in Israel beträgt ₪290,226.

