Unternehmensverzeichnis
New Jersey Institute of Technology
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

New Jersey Institute of Technology Gehälter

New Jersey Institute of Technologys Gehaltsbereich reicht von $31,044 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $135,320 für einen Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von New Jersey Institute of Technology. Zuletzt aktualisiert: 9/16/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $83.2K
Verwaltungsassistent
$31K
Datenanalyst
$42.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Programmmanager
$135K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei New Jersey Institute of Technology ist Programmmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $135,320. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei New Jersey Institute of Technology beträgt $62,816.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für New Jersey Institute of Technology gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Tesla
  • SoFi
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Uber
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen