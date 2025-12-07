Unternehmensverzeichnis
NeoXam
NeoXam Vertriebsingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Vertriebsingenieur-Gesamtvergütung bei NeoXam reicht von SGD 51.5K bis SGD 73.1K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für NeoXams Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$45.3K - $53.6K
Singapore
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

💰 Alle anzeigen Gehälter

Was sind die Karrierestufen bei NeoXam?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Vertriebsingenieur bei NeoXam liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von SGD 73,121. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei NeoXam für die Position Vertriebsingenieur beträgt SGD 51,503.

Weitere Ressourcen

