Neo4j Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in United States bei Neo4j reicht von $178K bis $249K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Neo4js Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $194K - $234K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $178K $194K $234K $249K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 2 weitere Lösungsarchitekt Einträges bei Neo4j um freizuschalten!

Wie ist der Vesting-Plan bei Neo4j ?

