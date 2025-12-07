Unternehmensverzeichnis
Neo4j
Neo4j Personalvermittler Gehälter

Die durchschnittliche Personalvermittler-Gesamtvergütung in Sweden bei Neo4j reicht von SEK 626K bis SEK 888K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Neo4js Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$74.6K - $88.4K
Sweden
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Neo4j?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalvermittler bei Neo4j in Sweden liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von SEK 888,081. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Neo4j für die Position Personalvermittler in Sweden beträgt SEK 625,518.

Weitere Ressourcen

