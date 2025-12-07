Unternehmensverzeichnis
Neo4j
Neo4j Marketing Gehälter

Die durchschnittliche Marketing-Gesamtvergütung in Singapore bei Neo4j reicht von SGD 233K bis SGD 331K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Neo4js Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$204K - $232K
Singapore
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$180K$204K$232K$256K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Neo4j?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Marketing bei Neo4j in Singapore liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von SGD 330,760. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Neo4j für die Position Marketing in Singapore beträgt SGD 232,653.

Weitere Ressourcen

