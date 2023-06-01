Unternehmensverzeichnis
Neiro
    • Über uns

    A 2020-founded company by AI research engineers, improving communication via AI. They develop Deep Learning algorithms for computer vision, speech, and NLP to provide the best experience.

    https://neiro.ai
    Website
    2020
    Gründungsjahr
    126
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

